Paukenschlag bei der Handball-Nationalmannschaft!

Wegweisende Entscheidung: Die routinierte Linksaußen Antje Döll wird Deutschlands Handballerinnen als neue Kapitänin ins Jahr führen. Ihre Premiere in neuer Rolle ist am Donnerstag.

Paukenschlag bei den DHB-Frauen: Antje Döll wird Deutschlands Handballerinnen als neue Kapitänin ins Jahr der Heim-WM führen. Die 36 Jahre alte Linksaußen von der HB Ludwigsburg übernimmt das Amt von Emily Bölk und Alina Grijseels und wird ihre Premiere in neuer Rolle beim Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am Donnerstag in Trier (18.30 Uhr) und am Samstag in Besancon (18.00 Uhr/beide DF1) feiern.