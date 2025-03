Sieg gegen Österreich: Handballer buchen EM-Ticket

Bundestrainer Alfred Gislason klatschte jeden seiner Spieler mit einem strahlenden Lächeln einzeln ab, dann begaben sich Deutschlands Handballer unter dem Jubel der über 10.000 Fans auf die Ehrenrunde: Das deutsche Team hat sich dank einer souveränen Vorstellung gegen Österreich vorzeitig das Ticket für die EM 2026 gesichert. Nach dem 31:26 (16:14)-Erfolg in Hannover kann die DHB-Auswahl für die Endrunde in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026) planen.

Zwei Tage nach dem mühsamen 26:26 der beiden Teams in Wien gelang Deutschland in Hannover der dritte Sieg im vierten Qualifikationsspiel. Dabei avancierte Marko Grgic in der niedersächsischen Landeshauptstadt, wo vor fast exakt einem Jahr schon die Olympia-Qualifikation gegen Österreich (34:31) gelungen war, zum besten deutschen Torschützen mit sieben Treffern.