Handball EM-Quali LIVE: Deutschland - Österreich im TV, Stream & Liveticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft greift nach der vorzeitigen EM-Qualifikation - und will sich an Österreich für ein unnötiges Remis revanchieren.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft greift nach der vorzeitigen EM-Qualifikation - und will sich an Österreich für ein unnötiges Remis revanchieren.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will heute die EM-Qualifikation im neuerlichen Duell mit Österreich vorzeitig sichern. Mit mächtig Wut im Bauch tritt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag um 16.30 Uhr auch an, um sich für das Remis vom Donnerstag zu revanchieren.