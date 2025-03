Sorgen bei deutschen Handballern

Uscins und Fischer fallen am Donnerstag in Wien (18.00 Uhr) definitiv aus, Knorr wird wohl auch fehlen.

Bittere Ausfälle für Gislason

„Das ist extrem schade für uns. Jetzt müssen wir das alles anders regeln und in den Griff kriegen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin am Dienstag in Hannover: „Nach den Ausfällen in Österreich werden wir extrem konzentriert zu Werke gehen müssen. Die Spieler, die wir da haben, werden ein richtig gutes Spiel abliefern müssen.“