Notfall! Star-Absage vor Handball-Spektakel

Beim Final Four im DHB-Pokal gibt es kurz vor dem ersten Halbfinale eine Star-Absage.

Kurz vor dem Final Four des DHB-Pokals in der Kölner Lanxess Arena (jetzt im LIVETICKER) ist es zu einem kleinen Drama gekommen. Denn: Eigentlich sollten die Fantastischen Vier am Rande des Handball-Spektakels auftreten. Doch aufgrund eines medizinischen Notfalls um Sänger Thomas D. kam es zur kurzfristigen Absage.