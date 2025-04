Handball, DHB-Pokal: Final Four mit Kiel heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 12.04.2025 • 13:00 Uhr Im Final Four des DHB-Pokals geht es am Wochenende in Köln zur Sache. Wer wird Handball-Pokalsieger? Vier Teams kämpfen um den Titel.

Wer wird Nachfolger des SC Magdeburg? Im ersten Halbfinale des Final Four im DHB-Pokal kommt es am Samstag in der Kölner Lanxess-Arena zum Kracher zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen (ab 16.10 Uhr im LIVETICKER). Dabei geht die Abschiedstour von Nationalspieler Juri Knorr weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Star-Spieler der Löwen wird zu Aalborg nach Dänemark wechseln. Bevor es jedoch soweit ist, möchte sich Knorr gebührend verabschieden. „Olympia in Paris war für sich ultrakrass, aber das Final Four in Köln ist generell der geilste Handball-Ort der Welt“, sagte er der Sport Bild.

„Für mich persönlich ist es das ganz große Highlight jetzt zum Schluss“, ergänzte Knorr, der seit 2021 das Löwen-Trikot trägt: „Mir ist bewusst, dass da viel zusammenkommen muss. Aber ich bin optimistisch.“ Denn mit Kiel wartet der Rekordpokalsieger (zwölf Titel).

Handball: So können Sie das Final Four im DHB-Pokal in Köln live verfolgen

TV: ARD

Stream: DYN

DHB-Pokal: Zweites Halbfinale mit Melsungen

Neben Kiel, das sich durch ein 36:33 gegen Gummersbach für das Final Four qualifizierte, und den Löwen (31:28 gegen Eisenach) sind in der Domstadt auch noch die MT Melsungen und Balingen-Weilstetten vertreten. Die beiden letztgenannten Teams kämpfen am Samstag (ab 19.00 Uhr) ebenfalls um einen Platz im Finale.

{ "placeholderType": "MREC" }