DHB: Köster gegen die Türkei erstmals Kapitän

Julian Köster wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am Sonntag (18.00 Uhr) erstmals als Kapitän aufs Feld führen. Dies gab der Deutsche Handballbund bekannt. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler des VfL Gummersbach vertritt in dem sportlich bedeutungslosen Spiel in Stuttgart den etatmäßigen Spielführer Johannes Golla.