"Gute Nachricht": DHB begrüßt TV-Deal

Die Handball-WM läuft bis 2031 bei ProSieben und Sat.1 im Free-TV. Der DHB sieht in der Vergabe große Chancen für seine Sportart.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, werden die WM-Turniere 2027, 2029 und 2031 im Free-TV exklusiv bei ProSieben und Sat.1 zu sehen sein - und nicht mehr bei ARD und ZDF. Das Rechtepaket umfasst auch die deutschen Spiele der Frauen für diesen Zeitraum. Die Pay-TV-Rechte aller WM-Spiele hat Dyn erworben. Die kommenden drei EM-Turniere der Männer und Frauen laufen bei ARD und ZDF.

"2015 und 2017 haben wir uns eine solche Nachfrage noch vergeblich gewünscht. In den vergangenen Jahren haben wir den Handball-Markt entwickelt. Das zeigt sich jetzt in diesem umfangreichen Engagement von ProSiebenSat.1 und Dyn", sagte Schober: "Im laufenden Jahrzehnt des Handballs entstehen damit auch in der Breite Wachstumsmöglichkeiten."