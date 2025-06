Handball-Zoff zieht Kreise: "Ich finde das unter aller Sau"

Michael „Mimi“ Kraus hat den Ausflug der Rhein-Neckar Löwen nach Mallorca mitten im Saisonendspurt scharf kritisiert. „Das geht an die Adresse der Löwen, auch an die Führungsriege und an Sebastian Hinze (Trainer; Anm. d. Red.). So etwas zu erlauben, finde ich richtig beschissen“, betonte der Weltmeister von 2007 im Podcast Harzblut.