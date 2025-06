"Wettbewerbsnachteil": Fuchs kritisiert Wiederholungsspiel

Durch „die späte Austragung“ der Partie zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und TuSEM Essen sei der ASV „für drei Wochen praktisch handlungsunfähig“ gewesen, sagte Fuchs in einem Vereinsinterview: „Und das ist ein deutlicher Wettbewerbsnachteil in vielerlei Hinsicht.“

Dessau und Hamm hätten nun fristgerecht ihren gemeinsamen Antrag gestellt, dass die Zweitliga-Saison 2025/26 mit 19 Teams ausgetragen wird. Ihr Vorhaben hatten die Teams bereits am Sonntag mitgeteilt. Zunächst müsse der Antrag nun auf die Tagesordnung kommen, erklärte Fuchs: „Wenn das passiert, wird in der Mitgliederversammlung am Donnerstag darüber abgestimmt.“

Am vergangenen Sonntag war mit dem Duell zwischen Dessau und Essen (30:24) eine wochenlange Posse geendet. Am 27. April hatte Dessau 28:27 in Essen gewonnen, dabei in den Schlusssekunden aber einen Spieler zu viel auf dem Feld gehabt. Essen hatte Protest eingelegt, nach quälendem Hin und Her in den Instanzen war das Wiederholungsspiel angesetzt worden. Bei einer Niederlage wäre Dessau auf Platz 17 zurückgefallen und abgestiegen. Stattdessen erwischte es nun Hamm-Westfalen.