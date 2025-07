Historischer Titel für Deutschland

Die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft der Männer hat erstmals den EM-Titel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Marten Franke setzte sich am Sonntag im Finale von Alanya gegen Spanien mit 2:1 im Shoot-out durch.

Team um Lucie-Marie Kretzschmar verpasst Titelverteidigung

„Herzlichen Glückwunsch an Marten Franke und sein Team - und alle, die in den vergangenen Jahren die Vorarbeit für diesen Titel geleistet haben. Auch unsere Frauen mit Bundestrainer Alexander Novakovic dürfen stolz auf EM-Bronze sein“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

Beachhandball ist bislang nicht olympisch. Der DHB und zahlreiche Athletinnen und Athleten setzen sich jedoch seit Jahren für die Aufnahme der spektakulären Sandvariante in die Sommerspiele ein. Nach der Absage für Los Angeles 2028 hoffen Kretzschmar und Co., dass die Sportart 2032 zu den Sommerspielen in Brisbane ins olympische Programm integriert wird.