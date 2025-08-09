Handball U19-WM: Deutschland vs. Slowenien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Showdown um den Gruppensieg: Die deutschen Handballer treffen bei der U19-Weltmeisterschaft im letzten Vorrundenspiel auf Slowenien. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 14 Uhr.
DHB-Talente spielen um den Gruppensieg
Nach dem Dämpfer wartet der Tabellenführer. Die deutschen U19-Handballer treffen bei der WM in Ägypten auf Slowenien.
Linus Schmid zählt zu den Leistungsträgern der deutschen U19-Auswahl
© IMAGO/DeFodi Images
Der Sieger der Partie schließt die Vorrundengruppe E auf dem ersten Platz ab. Derzeit führt Slowenien das Tableau mit vier Punkten an, dahinter folgt Deutschland mit drei Zählern. Bereits ein Punkt reicht der DHB-Auswahl, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren.
So können Sie das dritte Gruppenspiel der U19-WM Deutschland – Slowenien live verfolgen:
- TV: -
- Livestream: Handball Globe TV
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Am Freitag war die deutsche U19 im zweiten Vorrundenspiel gegen die Färöer nicht über ein 28:28-Remis hinausgekommen.
Zum Turnierauftakt hatte sich das Team von Bundestrainer Erik Wudtke noch deutlich gegen Uruguay durchgesetzt.