Handball U19-WM: Deutschland vs. Slowenien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 09.08.2025 • 11:00 Uhr Nach dem Dämpfer wartet der Tabellenführer. Die deutschen U19-Handballer treffen bei der WM in Ägypten auf Slowenien.

Showdown um den Gruppensieg: Die deutschen Handballer treffen bei der U19-Weltmeisterschaft im letzten Vorrundenspiel auf Slowenien. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 14 Uhr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Sieger der Partie schließt die Vorrundengruppe E auf dem ersten Platz ab. Derzeit führt Slowenien das Tableau mit vier Punkten an, dahinter folgt Deutschland mit drei Zählern. Bereits ein Punkt reicht der DHB-Auswahl, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren.

So können Sie das dritte Gruppenspiel der U19-WM Deutschland – Slowenien live verfolgen:

TV: -

- Livestream: Handball Globe TV

Handball Globe TV Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am Freitag war die deutsche U19 im zweiten Vorrundenspiel gegen die Färöer nicht über ein 28:28-Remis hinausgekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }