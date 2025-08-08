WM-Dämpfer für Deutschland: U19-Handballer verspielen Sieg

SPORT1 08.08.2025 • 15:05 Uhr Die deutschen Handball-Talente müssen bei der U19-WM einen Dämpfer hinnehmen.

WM-Dämpfer für die deutschen Handballer in Ägypten: Die U19 des DHB kam im zweiten Vorrundenspiel gegen Färöer nicht über ein Remis hinaus.

Durch das 28:28 (15:14)verspielte das Team von Bundestrainer Erik Wudtke die vorzeitige Qualifikation für die Hauptrunde.

Die deutsche Mannschaft lag in einem umkämpften Spiel mehrmals knapp in Front, der größte Vorsprung ergab sich im ersten Durchgang (14:10).

Deutschland verspielt Führung noch

Doch schon zur Halbzeit kam Färöer wieder bis auf einen Zähler ran. Sieben Minuten vor Schluss schien Deutschland die Kontrolle zurückerobert zu haben, es stand 24:22.

Doch auch dieser Vorsprung konnte nicht übers Ziel gebracht werden. Die deutschen Handball-Junioren treffen nun am Samstag um 14 Uhr auf Slowenien.