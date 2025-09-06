Bundestrainer reagiert auf Handball-Knall

Annabella Aulinger 06.09.2025 • 18:21 Uhr Nach dem Doppel-Rauswurf der Füchse Berlin äußert sich Bundestrainer Alfred Gíslason zu dem Vorfall. Auch Geschäftsführer Bob Hanning spricht über seine Entscheidung.

Vor wenigen Tagen haben sich die Füchse Berlin von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Meistertrainer Jaron Siewert getrennt. Nun hat Handball-Bundestrainer Alfred Gíslason seine Einschätzung zu dem Personalbeben abgegeben.

„Berlin hat ohne Frage ein überragendes Jahr hinter sich. Natürlich ist es schon sehr ungewöhnlich, dass es diese Änderung mitten im Saisonauftakt gibt“, sagte der 65-Jährige im Vorlauf des Saisonauftakts gegen den SC Magdeburg, der mit einem Debakel für die Füchse endete.

Handball: Füchse müssen sich auf neuen Trainer einstellen

In der letzten Saison wurden die Füchse deutscher Meister und Zweiter in der Champions League. Die plötzliche Entlassung von Siewert und Kretzschmar kam wie aus dem Nichts. Die Mannschaft muss sich nun auf den neuen Trainer Nicolej Krickau einstellen.

„Es ist jetzt interessant zu sehen, wie die Mannschaft auf diese Riesenänderung reagieren wird, das kann in beide Richtungen gehen. Die Spieler sind Profis und ich denke, sie werden damit neutral umgehen. Ich schätze schon, dass es ein bisschen störend war für die Spieler in den letzten Tagen“, beurteilte Gíslason den Einfluss auf das Team.

Erst nach der Saison könne man wohl „sagen, was da wirklich los war“.

Hanning: „Wir haben die richtige Entscheidung getroffen“

Auch Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning hat sich im Zuge des Spiels gegen Magdeburg zu dem internen Konflikt geäußert: „Es war gar keine Not, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Wir wollten etwas tun, was zukunftstechnisch auch noch über meine Zeit noch hinausgeht.“

Es soll Spannungen zwischen dem Funktionär und Kretzschmar vor dem Rauswurf gegeben haben.