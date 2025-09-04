Mega-Knall bei den Füchsen um Kretzschmar und Trainer!

Die Füchse Berlin trennen sich mit sofortiger Wirkung von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Meistertrainer Jaron Siewert. Das verkündeten die Berliner am Donnerstagnachmittag.
Füchse feuern Kretzschmar und Trainer
„Wir haben zusammen mit Stefan Kretzschmar große Erfolge gefeiert und schauen zurück voller Dankbarkeit für das Geleistete“, wird Geschäftsführer Bob Hanning in der Mitteilung zitiert.
Journalist Rasmus Boysen betitelte die Entscheidung auf X als „gigantische Handball-Bombe“.
Gerüchteweise war Kretzschmar, der kürzlich seinen Rücktritt nach Vertragsende im Juni 2026 angekündigt hatte, zuletzt mit einer Funktion beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig in Verbindung gebracht worden.
Überraschend ist zudem, dass auch Trainer Siewert, dessen Vertrag ebenfalls zum Saisonende ausgelaufen wäre, sofort gehen muss.
Hanning: „Schwerste Entscheidung meiner Zeit bei den Füchsen“
„Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir gespürt, dass es einer grundlegenden Veränderung bedarf. Dass es nun am Ende turbulenter 48 Stunden auch zur Trennung von Jaron kommt, ist die schwerste Entscheidung meiner 20-jährigen Zeit bei den Füchsen“, sagte Hanning.
Krickau wird bereits im Topspiel am Samstag (15.40 Uhr) gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg an der Seitenlinie stehen.
Der Däne Krickau, zuletzt bei der SG Flensburg-Handewitt angestellt, unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag. Auch Vereinsurgestein Paul Drux erhält eine neue Rolle in der Hauptstadt: Der Ex-Nationalspieler, der in der Vorsaison seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste, soll als „Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Geschäftsführung“ ab der kommenden Saison unterstützend zur Seite stehen.
Siewert jüngster Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte
Der 31-jährige Siewert war in der Vorsaison zum jüngsten Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte aufgestiegen.
Wie Kretzschmar hatte er seit 2020 Verantwortung bei den Berlinern getragen und das Team um Welthandballer Mathias Gidsel in der Vorsaison neben dem Meistertitel auch bis ins Champions-League-Finale geführt.
Am Dienstag hatten die zuletzt immer stärker werdenden Spannungen zwischen Hanning und Kretzschmar ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.
Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen hatte via Instagram und offenbar ohne Absprache mit dem Verein angekündigt, seinen 2026 auslaufenden Vertrag definitiv nicht zu verlängern. Der Klub reagierte in einem knappen Statement „überrascht“ und mit „großem Bedauern“ - und entschied sich jetzt für eine sofortige Trennung.
mit Sport-Informations-Dienst (SID)