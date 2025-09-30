Newsticker
Handball: Klub-WM mit Magdeburg - Veszprem heute live im TV, Stream und Ticker

Klub-WM: Magdeburg will ins Finale

Im Halbfinale der Handball-Klub-WM trifft der SC Magdeburg auf einen alten Bekannten. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie gegen Titelverteidiger Veszprem live verfolgen können!
Im Halbfinale der Handball-Klub-WM trifft der SC Magdeburg auf einen alten Bekannten. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie gegen Titelverteidiger Veszprem live verfolgen können!

Am Dienstag (16.15 Uhr) geht es heiß her im Halbfinale der Handball-Klub-WM! Der SC Magdeburg trifft in Kairo auf den ungarischen Topklub Veszprem HC. Es kommt damit zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels.

Damals verlor der SCM nur knapp in der Verlängerung. Doch einen kleinen Vorgeschmack auf eine Revanche gab es bereits: In der vergangenen Saison der Champions League besiegten die Magdeburger die Ungarn mit 28:27 (13:13) nach einer wilden Aufholjagd. Für Spannung soll also durchaus gesorgt sein!

Handball-Klub-WM: So können Sie Magdeburg vs. Veszprem heute LIVE verfolgen!

„Wir kennen uns in- und auswendig, so oft, wie wir in den letzten Jahren in den gleichen Wettbewerben angetreten sind“, sagte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. „Der Einzug ins Finale ist natürlich unser Ziel.“

Zuletzt siegte der SC Magdeburg mit 36:26 (16:13) gegen Sharjah SC und feierte ein überaus deutliches 50:20 (28:10) gegen die California Eagles.

Das Halbfinale, der Kampf um den dritten Platz sowie das Finale werden im Stream auf Dyn gezeigt.

Klub-WM: Regelwerk verlangt Änderungen

Veszprem gilt als Titelverteidiger neben den Magdeburgern als absoluter Favorit der Klub-WM. Auch den FC Barcelona, der am Dienstagabend (19 Uhr) gegen Al Ahly antritt, sehen viele als möglichen Titelgewinner.

Eigentlich hätte Magdeburg im Halbfinale gegen die Katalanen gespielt. Das Regelwerk der Klub-WM besagt jedoch, dass keine Klubs im Halbfinale aufeinandertreffen dürfen, die sich bereits in der Gruppenphase duellierten. Da Veszprem und Al Ahly bereits in Gruppe B gegeneinander spielten, mussten die Gegner im Halbfinale getauscht werden.

