Kretzschmar-Aus bei den Füchsen Berlin: "Waren überrascht"

Christopher Mallmann 03.09.2025 • 20:02 Uhr Stefan Kretzschmars angekündigtes Aus bei den Füchsen Berlin beschäftigt auch Trainer Jaron Siewert. Der 31-Jährige spricht über seine eigene Zukunft.

Füchse-Trainer Jaron Siewert hat erstmals auf das bevorstehende Aus von Sportvorstand Stefan Kretzschmar reagiert.

„Wir waren natürlich überrascht, aber jetzt müssen wir die Entscheidung akzeptieren. Für mich persönlich ändert sich nichts. Über weitere Veränderungen möchte ich jetzt nicht sprechen“, sagte der 31-Jährige vor dem Bundesliga-Sieg bei Frisch Auf! Göppingen (32:26) bei Dyn.

Kretzschmar hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass er seinen bis Juni 2026 gültigen Vertrag in Berlin nicht verlängern und somit in seiner Funktion als Sportvorstand ausscheiden wird.

Kretzschmar klagte über Ungewissheit

Der Entscheidung waren Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning vorausgegangen, der zu den Vorgängen bis dato schweigt. Kretzschmar hatte öffentlich über mangelnde Gewissheit in Zukunftsfragen geklagt.

Auch Siewerts Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Eine Entscheidung über eine Verlängerung gab es bislang ebenfalls nicht.

„Wir sind in Gesprächen“, sagte Siewert, mehr wolle er nicht berichten. Durch den anstehenden Abgang Kretzschmars werde sich für ihn „persönlich nichts am Binnenverhältnis im Verein ändern“.