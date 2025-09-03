Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Handball>

Kretzschmar-Aus bei den Füchsen Berlin: "Waren überrascht"

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Kretzschmar-Aus: „Waren überrascht“

Stefan Kretzschmars angekündigtes Aus bei den Füchsen Berlin beschäftigt auch Trainer Jaron Siewert. Der 31-Jährige spricht über seine eigene Zukunft.
Stefan Kretzschmar war für den VfL Gummersbach, den SC Magdeburg und die deutsche Nationalmannschaft einer der besten Linksaußen der Welt. Neben dem Platz entwickelte er sich auch wegen seines extravaganten Auftretens zu einem der bekanntesten Handballer überhaupt, aber wie gut war Stefan Kretzschmar wirklich?
Christopher Mallmann
Stefan Kretzschmars angekündigtes Aus bei den Füchsen Berlin beschäftigt auch Trainer Jaron Siewert. Der 31-Jährige spricht über seine eigene Zukunft.

Füchse-Trainer Jaron Siewert hat erstmals auf das bevorstehende Aus von Sportvorstand Stefan Kretzschmar reagiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir waren natürlich überrascht, aber jetzt müssen wir die Entscheidung akzeptieren. Für mich persönlich ändert sich nichts. Über weitere Veränderungen möchte ich jetzt nicht sprechen“, sagte der 31-Jährige vor dem Bundesliga-Sieg bei Frisch Auf! Göppingen (32:26) bei Dyn.

Kretzschmar hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass er seinen bis Juni 2026 gültigen Vertrag in Berlin nicht verlängern und somit in seiner Funktion als Sportvorstand ausscheiden wird.

Kretzschmar klagte über Ungewissheit

Der Entscheidung waren Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning vorausgegangen, der zu den Vorgängen bis dato schweigt. Kretzschmar hatte öffentlich über mangelnde Gewissheit in Zukunftsfragen geklagt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Siewerts Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Eine Entscheidung über eine Verlängerung gab es bislang ebenfalls nicht.

„Wir sind in Gesprächen“, sagte Siewert, mehr wolle er nicht berichten. Durch den anstehenden Abgang Kretzschmars werde sich für ihn „persönlich nichts am Binnenverhältnis im Verein ändern“.

„Wir suchen nach Lösungen, die für den Verein richtig sind. Die Aussagen von Stefan, die Personalplanung einzustellen, finde ich grenzwertig. Er ist Angestellter des Vereins“, hatte Hanning bei der FAZ gesagt, bevor sich Kretzschmar dafür entschied, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite