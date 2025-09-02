Kretzschmar-Knall beim Meister

Christopher Mallmann 02.09.2025 • 13:17 Uhr Der frühere Handball-Star Stefan Kretzschmar gibt sein Aus bei den Füchsen Berlin bekannt. Der Entscheidung gehen Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning voraus.

Handball-Knall um Stefan Kretzschmar! Der 52-Jährige wird seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag bei den Füchsen Berlin nicht verlängern und scheidet somit im kommenden Sommer in seiner Funktion als Sportvorstand aus. Das gab Kretzschmar am Dienstag überraschend bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Nach über fünf Jahren als Sportvorstand der Füchse Berlin habe ich entschieden, nach dem Ende der laufenden Saison neue Wege zu gehen. Die Saison 2025/26 wird meine letzte bei diesem besonderen Club sein. Es war eine unglaublich intensive und prägende Zeit“, sagte der frühere Handball-Star in einem offiziellen Statement.

Der Entscheidung waren interne Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning vorausgegangen.

Kretzschmar zieht Reißleine

„Öffentliche Diskussionen um die strategische Ausrichtung tun dem Verein nicht gut. Um den medialen Druck zu nehmen und den Fokus auf unsere ambitionierten Ziele in dieser Saison zu lenken, gebe ich meine Entscheidung heute bekannt“, sagte Kretzschmar.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuletzt hatte Ungewissheit über die Zukunft des Sportvorstands geherrscht. Kretzschmar selbst sprach bei der dpa von einem „Zustand, wo man natürlich gerade in der Luft hängt. Es ist für alle Beteiligten eine angespannte Situation.“

Hintergrund: Die Verträge von Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert laufen im kommenden Sommer aus, eine Entscheidung über eine Verlängerung gab es bislang nicht.

Hanning kritisiert Kretzschmar

„Wir suchen nach Lösungen, die für den Verein richtig sind. Die Aussagen von Stefan, die Personalplanung einzustellen, finde ich grenzwertig. Er ist Angestellter des Vereins“, sagte Hanning bei der FAZ.

Kretzschmar hatte das Amt Anfang 2020 übernommen. Unter seiner Verantwortung entwickelten sich die Füchse sportlich kontinuierlich weiter und feierten in diesem Jahr den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

{ "placeholderType": "MREC" }