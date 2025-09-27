Magdeburg startet mit Kantersieg in die Klub-WM

SID 27.09.2025 • 16:09 Uhr Gegen einen krassen Underdog aus dem Handball-Entwicklungsland USA erzielt der SCM zum Auftakt satte 50 Tore.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist mit einem erwarteten Kantersieg in die Handball-Klub-Weltmeisterschaft in Ägypten gestartet.

Gegen Nordamerikameister California Eagles, für den größtenteils Amateure und auch einige Akteure aus Deutschland spielen, setzte sich das Team von Trainer Bennett Wiegert in seinem ersten Spiel in Gruppe A mit 50:20 (28:10) durch. Nationalspieler Lukas Mertens war vor weitgehend leeren Rängen in der New Capital Sports Hall bester Torschütze mit elf Treffern.

Magdeburg schon am Sonntag wieder gefordert

Magdeburg, Titelgewinner der Jahre 2021, 2022 und 2023, trifft beim IHF Super Globe bereits am Sonntag (14.30 Uhr/Dyn) im abschließenden zweiten Gruppenspiel auf den Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Einzug ins Halbfinale als Gruppensieger (oder bester Gruppenzweiter) ist für den SCM trotz Terminhatz in Bundesliga und Champions League Pflicht. Auch bei der Klub-WM könnte das Team aus Sachsen-Anhalt in sechs Tagen auf vier Spiele kommen. „Auf keinen Fall“, hatte Wiegert im Vorfeld gesagt, werde es „Gejammere“ geben: „Wir wollen jedes fucking Spiel gewinnen, da ist mir der Wettbewerb schnuppe.“