Nach Drama-Finale: Magdeburg ist Sieger der Handball-Champions-League

In der Kölner Lanxess Arena hat sich der SC Magdeburg erst in der Verlängerung des Endspiels mit 30:29 (13:15, 26:26) gegen den polnischen Spitzenklub Barlinek Industria Kielce durchgesetzt und sich nach 2002 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte zu Europas Handball-Champion gekrönt.