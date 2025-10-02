Klub-WM: Magdeburg sichert sich Platz drei

SID 02.10.2025 • 17:58 Uhr Der deutsche Vizemeister gewinnt das Spiel um Bronze. Schon am Wochenende wartet in der Liga die nächste Aufgabe.

Die Handballer vom SC Magdeburg haben sich zum Abschluss der Klub-Weltmeisterschaft Platz drei gesichert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert besiegte den ägyptischen Außenseiter Al Ahly im Bronzespiel mit 32:23 (19:11) und sorgte damit für einen versöhnlichen Turnierabschluss. Das Finale hatte der deutsche Champions-League-Sieger nach zuvor vier Endspiel-Teilnahmen in Serie verpasst.

Bester Magdeburger Torschütze in der New Capital Sports Hall in der noch namenlosen neuen Hauptstadt Ägyptens war der dänische Olympiasieger Magnus Saugstrup mit sieben Treffern. Gegen die Ägypter hatte der SCM das Spiel sicher im Griff, setzte sich frühzeitig ab und musste nicht mehr an seine Grenzen gehen.

Veszprem und Barcelona spielen um den Titel

Im Endspiel stehen sich am Abend Titelverteidiger Veszprem HC und der FC Barcelona gegenüber. Magdeburg hatte sein Halbfinale mit 20:23 gegen die Ungarn aus Veszprem verloren. Barcelona siegte souverän 26:21 gegen Al Ahly.