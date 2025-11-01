U17-WM heute live: Deutschland - Ägypten LIVE im TV und Gratis-Stream

Am Samstag könnte der Nachwuchs des deutschen Handballbundes in die Geschichte eingehen. Nachdem die U17-Auswahl im Halbfinale mit 39:22 über Katar triumphiert hatte, steht nun das Finale der erstmals ausgetragenen U17-Weltmeisterschaft an.
Deutschland will historisches Gold
Im Finale der U17-WM könnten die deutschen Handballer Historisches erreichen. Hier läuft das Finale der DHB-Junioren gegen Ägypten heute live.
Leo Nowak ist ein starkes Glied der deutschen U17-Auswahl
Nach einem erfolgreichen Siegeszug der Deutschen erwarten sie heute Abend im Finale von Casablanca (Marokko) die Auswahl Ägyptens. Los geht es um 20:15 Uhr.
Handball, U17-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland vs. Ägypten
- Livestream: YouTube (IHF)
Das Finale der U17-WM zwischen Deutschland und Ägypten wird heute live und kostenlos vom Handball-Weltverband (IHF) auf YouTube gestreamt.
U17-WM: Starker Finaleinzug der Deutschen
Bereits in der Gruppenphase konnten die DHB-Talente mit drei Kantersiegen gegen Argentinien (44:22), den Iran (45:20) und Puerto Rico (54:15) überzeugen.
Die Ägypter mussten dahingegen schon in der Gruppenphase eine höhere Niederlage gegen Brasilien (24:41) einstecken. Somit gilt der deutsche Handball-Nachwuchs als klarer Favorit im Kampf um den ersten U17-WM-Titel.