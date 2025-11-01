U17-WM heute live: Deutschland - Ägypten LIVE im TV und Gratis-Stream

SPORT1 01.11.2025 • 18:10 Uhr Im Finale der U17-WM könnten die deutschen Handballer Historisches erreichen. Hier läuft das Finale der DHB-Junioren gegen Ägypten heute live.

Am Samstag könnte der Nachwuchs des deutschen Handballbundes in die Geschichte eingehen. Nachdem die U17-Auswahl im Halbfinale mit 39:22 über Katar triumphiert hatte, steht nun das Finale der erstmals ausgetragenen U17-Weltmeisterschaft an.

Nach einem erfolgreichen Siegeszug der Deutschen erwarten sie heute Abend im Finale von Casablanca (Marokko) die Auswahl Ägyptens. Los geht es um 20:15 Uhr.

Handball, U17-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland vs. Ägypten

TV : /

: / Livestream : YouTube (IHF)

: YouTube (IHF) Liveticker: /

Das Finale der U17-WM zwischen Deutschland und Ägypten wird heute live und kostenlos vom Handball-Weltverband (IHF) auf YouTube gestreamt.

U17-WM: Starker Finaleinzug der Deutschen

Bereits in der Gruppenphase konnten die DHB-Talente mit drei Kantersiegen gegen Argentinien (44:22), den Iran (45:20) und Puerto Rico (54:15) überzeugen.