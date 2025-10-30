Handball U17-WM: Deutsche Handballer feiern Finaleinzug

Finaleinzug! Nachdem die deutsche U17-Handballnationalmannschaft regelrecht durch die Gruppenphase marschierte, setzte sie sich auch im Halbfinale gegen Katar mit 39:22 durch.
Deutsche Handballer feiern Finaleinzug
Die DHB-Talente konnten sich nach einem äußerst ausgeglichenen Start (6:6) mit vier Treffern am Stück zwischenzeitlich auf 10:6 absetzen. Mit einem Vorsprung von sieben Treffern (21:14) ging es dann in die Pause.
U17-WM: Finalticket gebucht
In der zweiten Hälfte konnten die Deutschen ihre Führung sogar noch deutlicher ausbauen, am Ende stand ein souveräner Vorsprung von 17 Punkten auf der Anzeigetafel.
Die deutsche U17 feierte in der Gruppenphase gleich drei Kantersiege gegen Argentinien (44:22), den Iran (45:20) und Puerto Rico (54:15).
Das DHB-Team stellt bei der WM eine von nur zwei Mannschaften aus Europa. Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite zogen ins Halbfinale ein.
Im Finale wartet mit Spanien oder Ägypten einer der beiden anderen Gruppensieger auf die DHB-Junioren. Beide kämpfen im anderen Halbfinale um 20.15 Uhr um den Finaleinzug.