Handball: Weltmeister feiert überraschendes Comeback nach sechs Jahren

18 Jahre spielte Michael „Mimi“ Kraus in der Handball-Bundesliga auf Topniveau, gewann zahlreiche Titel und prägte eine Ära. Nach der Vertragsauflösung bei der SG BBM Bietigheim im Jahr 2020 war der Weltmeister von 2007 zuletzt häufiger als TV-Experte zu sehen und seltener mit dem Ball in der Hand.
Weltmeister mit Sensations-Comeback
Nun wagt der 42-Jährige noch einmal ein außergewöhnliches Kapitel: Kraus wird bereits an diesem Wochenende sein Comeback beim Los Angeles Team Handball Club geben.
Der kalifornische Klub gab die Verpflichtung in den sozialen Medien bekannt und machte zugleich Werbung für den ersten Einsatz des prominenten Neuzugangs: „Legendärer Spielmacher. Weltmeister. Olympia-Teilnehmer. Schaut Mimi das ganze Wochenende hier in LA beim Spielen zu.“
Wiedersehen mit alten Bekannten
Kraus ist nicht der einzige prominente Name im Kader. Nur wenige Tage zuvor verpflichtete LA zwei Handball-Ikonen aus der „goldenen Generation“ Frankreichs: Mickael Robin (40 Jahre), der unter anderem für den FC Barcelona und Montpellier auflief, und Olympiasieger William Accambray (37 Jahre) wechselten ebenfalls in die US-Metropole.
Im Dezember hatte sich der Klub bereits die Dienste von 2016-Europameister Martin Strobl und Ex-Nationalspieler Tobias Reichmann gesichert.
Für Kraus ist das Comeback in den USA ein besonderer Schritt: In seiner langen Karriere spielte er ausschließlich in Deutschland – für Göppingen, Lemgo, Hamburg, Stuttgart und Bietigheim. Nun folgt zum Abschluss doch noch das Abenteuer Ausland.
Der Rückraumspieler trainierte bereits mit der Mannschaft und wird beim Turnier um den nationalen Pokal mitwirken. Erster Gegner ist Chicago Inter, außerdem geht es gegen New York Athletic Club.