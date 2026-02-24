Trainer-Hammer in Frankreich! Dieser Name kommt einer Sensation gleich

Karina Präg 24.02.2026 • 17:10 Uhr Beim französischen Handballbund kommt es zu einem Trainer-Knall. Nationalcoach Guillaume Gille tritt zurück. Sein prominenter Nachfolger steht schon fest.

Einen Monat nach dem Hauptrunden-Aus bei der Handball-Europameisterschaft ist Guillaume Gille am Dienstag als französischer Nationaltrainer zurückgetreten. „Dies ist meine Entscheidung, basierend auf meinem Gefühl, nach langer Überlegung“, sagte der 49-Jährige während einer Pressekonferenz.

Die Verantwortlichen der französischen Nationalmannschaft hatten am späten Montagabend eine kurzfristige Pressekonferenz für Dienstag angekündigt, dort bestätigte Gille die Spekulationen. Er wird durch den früheren Weltklassespieler Talant Duschebajew (57) ersetzt, aktuell Trainer bei Polens Topklub Kielce.

„Es ist wirklich eine Ehre für mich, die französische Mannschaft zu trainieren“, sagte Duschebajew. „Es ist sogar etwas, das ich mehr als alles andere wollte, weil Frankreich über eine großartige Generation von Spielern verfügt.“ Sein Ziel sei es, „alles zu gewinnen, wieder zu dominieren, insbesondere gegen Deutschland oder Dänemark“, die Finalisten der EM im Januar.

Gille war seit Januar 2020 im Amt. Zuvor war der Ex-Nationalspieler vier Jahre lang als Co-Trainer Teil des Teams. Mit „Les Bleus“ gewann er im Jahr 2021 den Olympiatitel in Tokio und 2024 die Europameisterschaft. Anschließend folgten jedoch eher enttäuschende Ergebnisse auf internationaler Bühne. Bei den Olympischen Spielen in der Heimat 2024 verlor Frankreich das Viertelfinale gegen Deutschland dramatisch und wurde nur Achter. Bei der jüngsten Europameisterschaft zu Beginn des Jahres kamen die Franzosen als Titelverteidiger nicht über den siebten Platz hinaus. Gilles Vertrag wäre erst 2029 ausgelaufen

Ausländischer Trainer kommt Sensation gleich

Ein ausländischer Nationaltrainer kommt einer Sensation gleich, denn im vergangenen halben Jahrhundert wurden die französischen Handballer immer von einem einheimischen Trainer angeführt.

Dujshebaev trainierte bereits die ungarische und die polnische Nationalmannschaft. Seit 2014 steht er bei Kielce an der Seitenlinie. Als Spieler gewann er eine olympische Gold- und zwei Bronzemedaillen. Außerdem war er mit der spanischen Nationalmannschaft bei Europameisterschaften sehr erfolgreich. Als Trainer erreichte der 57-Jährige achtmal das Finale der Champions League und wurde unter anderem viermal spanischer Meister.

