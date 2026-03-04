Handball: Füchse Berlin - Aalborg in der Champions League live im TV, Stream und Ticker - Ärgert Knorr seine Nationalteamkollegen?

Newsticker
In der Handball-Champions-League treffen die Füchse Berlin auf den dänischen Top-Vertreter Aalborg Handbold. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Partie LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen können.
Topduell in der Handball-Champions-League! Am 13. Gruppenspieltag treffen die Füchse Berlin am Mittwochabend (ab 18.45 Uhr LIVE im Ticker auf SPORT1) auf den dänischen Kontrahenten aus Aalborg um DHB-Star Juri Knorr. Die beiden Spitzenmannschaften führen die Gruppe A mit nur einem Punkt Differenz untereinander an – und sind bereits sicher für das Viertelfinale qualifiziert.

Beim Aufeinandertreffen in der Hinrunde der Gruppenphase im vergangenen September hatten die Füchse in ihrem ersten Königsklassen-Heimspiel der Saison mit 31:28 die Oberhand behalten. Überragender Akteur der Hauptstädter war Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Treffern.

So sehen Sie Füchse Berlin – Aalborg Handbold live im TV, Stream und Ticker:

  • TV: -
  • Stream: DYN, DAZN
  • Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Füchse Berlin – Aalborg: Direkter Vergleich spricht für Berlin

Der direkte Vergleich der beiden Mannschaften spricht für die Füchse. In bisher fünf direkten Duellen konnten die Berliner vier Siege bei nur einer Niederlage erringen, führen auch bei der Tordifferenz klar.

Zudem muss Aalborg kurz vor dem Spiel am Mittwochabend einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Der niederländische Außenspieler Alec Smit hatte sich am Wochenende in der Liga schwer verletzt. Wie sein Klub bekannt gab, handele es sich um eine Kreuzbandverletzung. Die Ausfalldauer ist noch ungewiss.

„Als ich in dieser Situation auf den Boden aufschlug, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Scan bestätigte leider nur meine Befürchtungen - und leider ist es nicht das erste Mal, dass ich mir eine Kreuzband-Verletzung zugezogen habe“, wird der 26-Jährige auf der vereinseigenen Webseite zitiert. Kann Aalborg den Ausfall verkraften?

