Generalprobe: Handballer testen vor Heim-WM gegen Portugal

SID 29.05.2026 • 10:30 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft Anfang Januar zweimal auf Portugal. Spielorte sind Mannheim und Nürnberg.

Die deutschen Handballer bestreiten ihre doppelte Generalprobe für die Heim-WM 2027 gegen Portugal. Wie der DHB am Freitag mitteilte, trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 8. Januar in Mannheim und am 10. Januar in Nürnberg auf die Südeuropäer.

„Gegen Portugal haben wir zuletzt heiße Spiele erlebt“, sagte Gislason: „Mit diesem Gegner kommen wir schnell auf Betriebstemperatur. Für uns müssen diese beiden Spiele gefühlt bereits zum WM-Turnier zählen.“ Portugal hatte die DHB-Auswahl bei der WM 2025 im Viertelfinale besiegt, in der Hauptrunde der EM 2026 gewann Deutschland.

Das ist der Fahrplan der DHB-Auswahl bis zur WM

Bereits vor der Heim-Europameisterschaft 2024 hatte Deutschland zwei Vorbereitungsspiele gegen Portugal bestritten und beide gewonnen. „Die Spiele gegen ein Top-Team wie Portugal helfen uns, die Regler hochzufahren und für das Turnier schnell in maximale Bereitschaft zu kommen“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.

Damit steht nun auch der Fahrplan der deutschen Mannschaft bis zur WM. Ab dem 2. November werden Kapitän Johannes Golla und Co. noch einen Lehrgang mit den EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien in der Uber Arena in Berlin (5. November, 20.30 Uhr) sowie in der Slowakei (7./8. November) bestreiten, ehe sie am 3. Januar in München zur unmittelbaren WM-Vorbereitung zusammenkommen.