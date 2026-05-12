"Schwerstmöglicher" Gegner für DHB-Team

SID 12.05.2026 • 11:55 Uhr Handball-Bundestrainer Alfred Gislason fiebert dem Länderspiel-Doppelpack gegen Däenmark entgegen - und sieht seine junge Mannschaft im Kommen.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason fiebert dem Länderspiel-Doppelpack am Wochenende gegen die seit Jahren dominierende dänische Nationalmannschaft entgegen. Der Olympiasieger sowie Welt- und Europameister sei „der schwerstmögliche Gegner“, sagte Gislason bei einem Termin rund um das künftige Sponsoring von Opel im deutschen Handball. Man müsse gegen den nördlichen Nachbarn „wirklich sehr, sehr gut spielen, um da zu bestehen“, so der Isländer weiter, der sich auf „ein kleines Handballfest im Frühjahr“ freut.

Am Freitag (19.30 Uhr) steigt für das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) die erste Chance zur Revanche nach dem klar verlorenen EM-Endspiel Anfang des Jahres (27:34) gegen Welthandballer Mathias Gidsel und Co. in Kopenhagen. Der zweite Vergleich geht am Sonntag (15.30 Uhr) in Köln über die Bühne.

Gislason will Dänemark herausfordern

Gislason, der mit Deutschland auch im Olympia-Finale 2024 gegen die Dänen chancenlos war, wähnt sein Team weniger als ein Jahr vor der Heim-WM dennoch in der Position des ersten Herausforderers: „Ich denke, wir haben uns mit einer sehr jungen, sehr talentierten Mannschaft näher und näher an die Dänen herangearbeitet. Ich glaube, wenn man die letzten fünf Jahre nimmt, dann ist der deutsche Handball auf Platz zwei hinter Dänemark, was diese Kontinuität angeht.“