Knorr hadert nach Dänemark-Pleite

SID 18.05.2026 • 06:01 Uhr Der Dänemark-Fluch der DHB-Auswahl hält an. Acht Monate vor dem Start der Heim-WM ist die Übermannschaft nicht zu bezwingen.

Nach der neuerlichen Niederlage gegen Dänemark ließen Deutschlands Handballer die Atmosphäre in der Kölner Lanxess Arena auf sich wirken. Laut johlten die 19.750 Fans, als Juri Knorr und Co. ihnen neongelbe Bälle als Geschenke zuwarfen.

Acht Monate vor dem Start der Heim-WM ist zwar der Stimmungstest am Finalort gelungen, doch das 29:31 (16:17) gegen den nicht bestbesetzten Olympiasieger, Welt- und Europameister hinterließ sportliche Ernüchterung.

„Jetzt haben wir zweimal Silber gewonnen aus den letzten drei Turnieren. Klar gehören wir zu den Medaillenkandidaten, aber es wäre vermessen, jetzt zu sagen, wir sind ein Titelkandidat, wenn wir gegen Dänemark – auch gegen die vermeintliche B-Elf – verlieren“, sagte Knorr. Dennoch gelte es, „nicht den Kopf in den Sand zu stecken“.

Deutschland seit zehn Jahren ohne Sieg gegen Dänemark

Am Sonntag verlor Deutschland zum elften Mal in Serie gegen die Übermannschaft und wartet nun schon zehn Jahre auf einen Sieg gegen die Dänen – obwohl unter anderem Welthandballer Mathias Gidsel und Magnus Saugstrup fehlten. Deutschland hielt lange mit dem Favoriten mit. Doch Dänemark behielt in eng umkämpften Schlussminuten die Nerven.

Positiv sei die Defensive gewesen, sagte Kapitän Johannes Golla, aber: „Wir nehmen natürlich auch mit, dass wir nicht an unser Optimum gekommen sind und mit dieser Menge an Fehlern auch nicht konkurrenzfähig mit Dänemark sind.“ Dahinter sei Deutschland „in der Verfolgergruppe mit Mannschaften wie Frankreich, wie Norwegen, wie Schweden, wie Island“.

Bundestrainer Alfred Gislason war derweil „enttäuscht“. Die Lücke auf die Dänen sei „momentan nicht“ kleiner geworden.

Viele Möglichkeiten zum Feinschliff bieten sich ihm nun allerdings nicht mehr. Nach dem Saisonendspurt in den Klubs geht es für die Handballer in die Sommerpause. Am 10. Juni werden die WM-Gruppen in München ausgelost, die nächsten Länderspiele finden erst im Herbst statt.