Handball-Länderspiel heute live: Deutschland - Dänemark im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 17.05.2026 • 12:30 Uhr Am Sonntag steigt der zweite Test der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Dänemark. Kann sich das DHB-Team revanchieren?

Nach der heftigen 28:36-Klatsche am Freitagabend treffen die deutschen Handballer am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) in Köln erneut auf Dänemark. Ob das DHB-Team sich dann besser verkauft?

„In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Fehlwürfe gehabt – wirklich auch viele klare Chancen, die wir nicht genutzt haben. In dieser Zeit kam auch dazu, dass wir nicht so die Torhüter-Leistung wie üblich bekommen haben“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei ProSieben. Bereits zur Halbzeit lag der Vize-Europameister mit acht Toren in Rückstand.

Handball heute live: So können Sie das Länderspiel Deutschland – Dänemark verfolgen

TV: ProSieben

ProSieben Stream: Joyn, Dyn

Joyn, Dyn Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Nach der Pause sah Gislason aber eine Leistungssteigerung: „Worauf ich stolz bin, ist, dass sich die Mannschaft zwischenzeitlich rangekämpft hat und die Dänen unter Druck gesetzt hat. Die Abwehr war wirklich gut.“