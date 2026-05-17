Handball-Länderspiel heute live: Deutschland - Dänemark im Free-TV, Stream und Ticker

Nach der heftigen 28:36-Klatsche am Freitagabend treffen die deutschen Handballer am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) in Köln erneut auf Dänemark. Ob das DHB-Team sich dann besser verkauft?
Gelingt Deutschland die Revanche?
„In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Fehlwürfe gehabt – wirklich auch viele klare Chancen, die wir nicht genutzt haben. In dieser Zeit kam auch dazu, dass wir nicht so die Torhüter-Leistung wie üblich bekommen haben“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei ProSieben. Bereits zur Halbzeit lag der Vize-Europameister mit acht Toren in Rückstand.
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Nach der Pause sah Gislason aber eine Leistungssteigerung: „Worauf ich stolz bin, ist, dass sich die Mannschaft zwischenzeitlich rangekämpft hat und die Dänen unter Druck gesetzt hat. Die Abwehr war wirklich gut.“
Der bislang letzte deutsche Sieg gegen die Dänen liegt mehr als zehn Jahre zurück. Erst im Februar hatte sich Dänemark gegen Deutschland zum Europameister gekrönt (34:27), am Sonntag kommt es zum 114. Aufeinandertreffen der beiden großen Handball-Nationen.