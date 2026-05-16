Wiedersehen am Sonntag: Gislason moniert „sehr dumme Fehler“

SID 16.05.2026 • 05:50 Uhr Für den zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks gegen die Übermannschaft Dänemark sieht der Bundestrainer Verbesserungspotenzial.

Nach der nächsten Pleite gegen die dänische Übermannschaft hoffen Deutschlands Handballer im zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks auf ein besseres Abschneiden. „Ich glaube, das wäre für alle im Handball wichtig, mal zu sehen, dass Dänemark auch fällt“, sagte Nils Lichtlein nach dem 28:36 (13:21) in Kopenhagen am Freitagabend. Am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben, Joyn und Dyn) kommt es in Köln zum schnellen Wiedersehen. Was die DHB-Auswahl dann verbessern muss, wurde ihr vom Olympiasieger, Welt- und Europameister deutlich aufgezeigt.

„In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Fehlwürfe gehabt – wirklich auch viele klare Chancen, die wir nicht genutzt haben. In dieser Zeit kam auch dazu, dass wir nicht so die Torhüter-Leistung wie üblich bekommen haben“, analysierte Bundestrainer Alfred Gislason bei ProSieben.

Acht Monate vor dem Auftakt zur Heim-WM tat sich Deutschland vor allem vor der Pause sichtlich schwer. Auch, weil das Sieben gegen Sechs schlecht funktionierte. Hinzu kamen leichte technische Unsauberkeiten und Fehlpässe, Gislason monierte „sehr dumme Fehler“. Der bislang letzte deutsche Sieg liegt schon mehr als zehn Jahre zurück.

Positiv sah Gislason, der Fragen zu seiner Zukunft angesichts des 2027 auslaufenden Vertrags derzeit beiseite schiebt, dagegen die Abwehrleistung. Diese sei über die gesamte Spieldauer „sehr gut“ gewesen, in der zweiten Halbzeit gar „überragend“. Deswegen „kommen wir erst auf drei Tore ran, um das leider wieder zu verschenken in der Schlussphase“, sagte er.