Handball: Knorr kurz vor Titelgewinn

SID 03.06.2026 • 11:37 Uhr Juri Knorr winkt mit seinem dänischen Team gleich in seiner Premierensaison der Double-Gewinn. Es gibt eine weitere Titelchance.

Der Countdown läuft: Noch ein Sieg fehlt DHB-Spielmacher Juri Knorr zum Gewinn der dänischen Meisterschaft mit seinem Klub Aalborg HB. Durch einen 30:29-Erfolg führt der Favorit in der Best-of-three-Serie gegen Skanderborg AGF mit 1:0 und kann mit einem Auswärtssieg am Donnerstag (20.30 Uhr) alles klar machen. Für Knorr ist es die erste Saison bei dem dänischen Top-Klub.

Aalborg winkt nach dem nationalen Pokalsieg wie in der vergangenen Saison der Gewinn des dänischen Doubles. Sollte dies gelingen, ist für Knorr und Co. sogar das Triple drin: Beim Final Four in der Champions League (13./14. Juni in Köln) geht es für Aalborg schließlich noch um den Königsklassen-Titel.

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Welchen Stellenwert Knorr für sein Team schon in seiner Premieren-Saison in Dänemark hat, bewies er in Spiel eins der Finalserie, in dem der Rückraumspieler mit acht Treffern als bester Torschütze glänzte. Die Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlusssekunde, als der langjährige Kieler Torhüter Niklas Landin einen Siebenmeter hielt und so das 30:29 über die Zeit rettete.