THW Kiel: Nur noch ein Schein-Riese

SID 01.06.2026 • 13:56 Uhr Der THW Kiel verpasst durch die Final-Niederlage gegen die MT Melsungen erneut die Champions League. Der Rekordmeister ist aktuell nur noch ein Schein-Riese.

Aschfahles Gesicht, gesenkter Blick – Filip Jicha war schwer gezeichnet. Schon wieder musste der Trainer des THW Kiel eine Niederlage erklären. Schon wieder eine Saison ohne Titel. Schon wieder findet die Champions League ohne den Rekordmeister statt. „Ich spüre einen großen Schmerz“, sagte Jicha geknickt, als der Hattrick des Scheiterns perfekt war.

Während die Jubelschreie der Melsunger Titel-Debütanten auch weit nach dem Schlusspfiff des Final-Thrillers von Hamburg durch die Gänge der Arena waberten, kämpften die Kieler mit ihren Emotionen.

Zum dritten Mal in Folge keine CL-Qualifikation

„Die Enttäuschung über die ganze Saison ist extrem groß. Du gehst auf jeden Fall anders in den Urlaub, wenn du einen Titel hast und weißt, du spielst in der nächsten Saison Champions League“, sagte Nationalspieler Rune Dahmke nach dem mit 23:24 verlorenen Endspiel der European League gegen den Liga-Konkurrenten.

Nix wurde es für die Zebras mit dem ersten internationalen Titel seit dem Königsklassen-Triumph 2020. Noch schwerer wog beim einstmals so großen THW aber die bittere Erkenntnis, dass Europas Top-Wettbewerb in der kommenden Saison zum dritten Mal nacheinander ohne ihn stattfindet. „Wir sind einfach leer und traurig“, sagte Jicha.

Handball-Dominator? Das war einmal

Filip Jicha steht in Kiel wie kein Zweiter für die gute alte Zeit. Als Spieler sammelte er während seiner glanzvollen Karriere Trophäen wie Briefmarken mit dem Verein. Auch als Trainer (seit 2018) holte er viele Jahre lang Titel am Fließband, nun muss er die Krise des Klubs allerdings nicht bloß moderieren. Zusammen mit Geschäftsführer Viktor Szilagyi verantwortet er sie auch.

Der Handball-Dominator einer ganzen Generation kommt dieser Tage als Schein-Riese daher. Nach der verpassten Titelverteidigung im DHB-Pokal bleibt der erfolgsverwöhnte THW in dieser Saison wie schon 2024 ohne Titel, in der Liga steht Kiel zwei Spieltage vor dem Ende nur auf Platz fünf. „Wir hätten eines unserer Saisonziele noch erreichen können, das haben wir nicht“, sagte Szilagyi nach dem Tiefschlag am Sonntagabend trocken: „Da fühle ich Enttäuschung.“

THW Kiel rüstet auf

Die Star-Zugänge Julian Köster (VfL Gummersbach) und Domen Makuc (FC Barcelona) dürften Kiel ab Sommer auf ein neues Level hieven, der Weg zurück an die Spitze ist aber steinig.

Der SC Magdeburg und auch die Füchse Berlin scheinen aktuell ein Stück weit enteilt. Und so sprach Dahmke von einem „Paketschmerz. Die Champions-League-Quali stand über allem. Das hätte dem Verein und uns und der Stadt extrem viel bedeutet.“

Melsunger Freude kennt keine Grenzen

Genau diese Bedeutung spürten die Melsunger nach dem ersten Titel der Klub-Historie, der ihnen wohl auch erstmals den Startplatz in der Champions League sichert. „Der Schlusspfiff war der Wahnsinn. Alle haben danach gelechzt, das war die pure Erlösung“, sagte MT-Kapitän Timo Kastening und sprach von einem „Mega-Gefühl“.