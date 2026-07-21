Handball-Star zieht es in die 2. Liga

Nach Stationen auf höchstem internationalen Niveau hat Jim Gottfridsson eine überraschende Entscheidung getroffen. Der 33-Jährige wird künftig für den IFK Ystad in der zweiten schwedischen Liga spielen.
Überraschung um Handball-Star
„Ein Traum wird wahr. Jim Gottfridsson kommt nach Hause“, schrieb der Klub in einer offiziellen Mitteilung. Seine Laufbahn startete er 1996 beim IFK Ystad. Über den Lokalrivalen Ystads IF führte ihn sein Weg 2013 zur SG Flensburg-Handewitt. Dort entwickelte sich Gottfridsson zu einem der besten Rückraumspieler der Welt und prägte eine Ära bei den Norddeutschen.
„Ich habe viele großartige Angebote erhalten, von Spitzenvereinen aus Schweden, Dänemark und Deutschland. Ich bin stolz und dankbar dafür“, wird Gottfridsson selbst zitiert: „Als sich aber die Gelegenheit auftat, zum IFK Ystad zurückzukommen, fühlte sich die Entscheidung komplett richtig an. Das ist der Klub, wo alles begann und wo ich das nächste Kapitel schreiben möchte.“
Gottfridssons beeindruckende Erfolgsbilanz
Gottfridssons Erfolgsbilanz liest sich beeindruckend: Mit der SG Flensburg-Handewitt gewann er 2014 die Champions League, wurde zweimal Deutscher Meister und holte zudem den DHB-Pokal sowie zuletzt zweimal die European League. Mit der schwedischen Nationalmannschaft krönte er sich 2022 außerdem zum Europameister.
Bis zuletzt war unklar, wo er seine Karriere fortsetzen würde. Nach dem Aus bei Pick Szeged hatte der Regisseur bislang keinen neuen Klub gefunden – die Vereinssuche hat aber nun ein Ende gefunden.