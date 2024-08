HBL-Paukenschlag! Flensburg verliert Top-Star Gottfridsson

Abgang eines Rückraumspielers mit Legendenstatus in der Handball-Bundesliga: Die SG Flensburg-Handewitt verliert zum Ende der Saison 2024/25 einen absoluten Topstar.

Das kommt überraschend und ist ein Knaller: Jim Gottfridsson wird die SG Flensburg-Handewitt und die Handball-Bundesliga nach zwölf gemeinsamen Jahren zum Ende der Saison 2024/25 verlassen - das gab der Klub am Samstag offiziell bekannt. Auch der künftige Arbeitgeber des Rückraum-Shooters und 153-maligen schwedischen Nationalspielers ist bereits klar.

Gottfridsson: „Will mich neuem Projekt widmen“

Gottfridsson fügte an: „Ich bin sehr dankbar für die tollen Menschen, die ich in Flensburg kennenlernen durfte und mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Flensburg bedeutet sehr viel für mich, nicht nur der Handball, sondern auch die Stadt. Ich bin als junger Kerl hierhergekommen, habe geheiratet und zwei wunderbare Kinder bekommen, allein deswegen liegt Flensburg mir sehr am Herzen.“