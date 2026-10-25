Handball live: Deutschland – Niederlande im Free-TV & Livestream

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Golden League erneut gefordert. Das Team von Markus Gaugisch trifft auf die Niederlande.

Zum Abschluss der „Golden League“ treffen Deutschlands Handballerinnen am Sonntag, den 25. Oktober 2026, um 13:30 Uhr in der SFJ Bank Arena auf die Niederlande.

Einen Tag nach dem Sieg im Härtetest gegen Dänemark (26:21) dient die Partie knapp sechs Wochen vor der Europameisterschaft als nächster Stresstest. Bei den Spielen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden wird der Vize-Weltmeister von Bundestrainer Markus Gaugisch auf Herz und Nieren geprüft.

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Gaugisch hat 17 Spielerinnen nominiert. Spielmacherin Alina Grijseels, die in Granollers kurzfristig ausgefallen war, ist wieder fit. Die U20-Weltmeisterin Marlene Tucholke absolvierte gegen Dänemark ihr Debüt.

Im Tor stehen Katharina Filter und Sarah Wachter zur Verfügung. In der Abwehr fehlen nach dem Karriereende von Aimée von Pereira und der Babypause von Xenia Smits zwei wichtige Spielerinnen.

Die beiden jüngsten Duelle mit dem Nachbarn im September 2025 verliefen unterschiedlich: Auf ein 31:35 in Eindhoven folgte ein 27:22 in Krefeld, mit dem die Deutschen ihre Revanche perfekt machten. Bei der EM 2024 hatten die Niederlande das letzte Hauptrundenspiel gegen Deutschland mit 21:27 verloren.