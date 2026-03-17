SID 17.03.2026 • 11:57 Uhr Jaron Siewert hat im Oktober 2025 seinen zweiten Schlaganfall erlitten. Der Schock kam nur wenige Monate nach seiner Entlassung.

Im Juni 2025 krönte Jaron Siewert mit Handball-Bundesligist Füchse Berlin seine Trainerkarriere mit dem Meistertitel, wenige Monate später folgten Freistellung, Funkstille – und ein weiterer Schicksalsschlag: Im Interview mit dem Streamingdienst Dyn bestätigte der heute 32-Jährige, dass er Ende Oktober einen weiteren Schlaganfall hatte.

„Zwei Monate nach meinem Rausschmiss habe ich einen Schlaganfall erlitten. Da bin ich wirklich am Boden angekommen. Da habe ich alles hinterfragt“, sagte Siewert. Bereits 2022 war es während einer Trainingseinheit zu einem Schlaganfall gekommen.

Der ehemalige Meistertrainer, der die Berliner vergangenen Juni zum ersten HBL-Titel der Vereinsgeschichte geführt hatte, arbeitet dennoch an seinem Comeback.

Handball: Siewert will wieder Cheftrainer sein

„Ich nähere mich den 100 Prozent an, bin voller Energie und für neue Aufgaben bereit“ sagte Siewert. Sein Ziel sei klar: „Ich habe nur den einen Plan, das ist nämlich Plan A – und das ist Cheftrainer sein zu wollen und hoffentlich bald auch irgendwo wieder an der Seitenlinie zu stehen.“

Seine Freistellung im September habe er mittlerweile verarbeitet, Siewert übte dennoch Kritik an Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. „Obwohl mir ein Vertrag von Bob Hanning vorgelegt wurde und wir, nach Rücksprache mit meinen Beratern, dem auch zugestimmt haben, hat Bob dann eine Rolle rückwärts gemacht. Es war darüber hinaus dann nicht nur ein einfaches Vom-Vertrag-Zurücktreten, sondern ich wurde plötzlich komplett freigestellt. Es hat eine ganze Weile gedauert, um ehrlich zu sein. In den ersten drei, vier Wochen habe ich mir einige Fragen gestellt. Aber ich konnte jetzt ganz gut mit dem ganzen Thema abschließen.“