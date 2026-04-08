SID 08.04.2026 • 09:32 Uhr Der Torhüter ist der dritte Zugang der Franken. Die Kaderplanung ist damit nach Klubangaben abgeschlossen.

Der HC Erlangen hat Torhüter Rubens Pierre vom französischen Erstligisten Tremblay Handball verpflichtet.

Der 26 Jahre alte Keeper wechselt zur Saison 2026/27 in die Handball-Bundesliga und erhält einen langfristigen Vertrag. Die Franken sehen ihre Kaderplanung damit als abgeschlossen an.

Sportmanager lobt: „Tolle Entwicklung“

„Wir beobachten Rubens schon länger und haben seine tolle Entwicklung verfolgt. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir einen Top-Torhüter wie ihn schon für kommenden Sommer zu einem Wechsel nach Erlangen bewegen konnten. Mit seiner starken Präsenz, Athletik und ungeheurem Ehrgeiz, ist er das bislang noch fehlende Puzzleteil und wird unserem Team viel Stabilität und Rückhalt geben“, sagte Sportmanager Ole Rahmel.