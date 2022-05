Handball, Champions League Final Four: Hammerlos für Kiel! Rekordmeister trifft auf Titelverteidiger Barcelona

Kiel hatte sich nach einem Rückspiel-Krimi gegen Paris Saint-Germain (33:32) für die Runde der letzten Vier qualifiziert, Barcelona warf im Viertelfinale den Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt aus dem Wettbewerb. Das Final Four der Champions League findet am 18. und 19. Juni in der Kölner Lanxess Arena statt.