Final Four in Köln: Entscheidung über Verlängerung "sehr bald"

Seit 2010 wird der Sieger der Königsklasse in Köln im Rahmen eines Finalturniers mit vier Mannschaften ausgespielt. Ab dem kommenden Jahr findet in der Domstadt außerdem das von der Handball Bundesliga (HBL) veranstaltete Final Four um den DHB-Pokal statt. Der Vertrag zwischen EHF und der Stadt läuft 2024 aus.