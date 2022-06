Handball: Final Four bis 2026 in Köln

An diesem Wochenende wird das Final-Four-Turnier des wichtigsten Klub-Wettbewerbs im europäischen Handball bereits zum 12. Mal in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen. Am Samstag trifft der THW Kiel auf den FC Barcelona (18.00 Uhr), der polnische Topklub Vive Kielce spielt gegen Telekom Veszprem aus Ungarn (15.15 Uhr/beide DAZN).