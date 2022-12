Champions League: THW Kiel geht mit Sieg bei Aalborg in die WM-Pause

Weiter geht es in der europäischen Königsklasse erst am 9. Februar gegen KS Kielce. Vor dem Jahreswechsel warten auf den THW noch Aufgaben in der Bundesliga und im DHB-Pokal, zunächst steht am Sonntag (14.00 Uhr) das Derby bei der SG Flensburg-Handewitt an.