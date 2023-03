Kiel steht im Viertelfinale - jetzt wartet Paris

Die Zebras mussten sich im Rückspiel zu Hause gegen den rumänischen Serienmeister Dinamo Bukarest zwar mit 31:32 (16:17) geschlagen geben, steht nach dem 41:28-Erfolg aus dem Hinspiel aber dennoch in der nächsten Runde.

Der Tabellenzweite der Bundesliga spielt nun gegen die Startruppe von Paris Saint-Germain um den Einzug ins Final-Four in Köln im Juni.

Sparflamme reicht nach Hinspiel-Erfolg

So reagiert Köln auf den Transfer-Schock

So reagiert Köln auf den Transfer-Schock

Kantersieg in Bukarest: Kiel vor Viertelfinaleinzug

Kantersieg in Bukarest: Kiel vor Viertelfinaleinzug

Drei Tage nach dem so wichtigen 36:29 in der Bundesliga beim Tabellenführer Füchse Berlin und der Führung aus dem Hinspiel im Rücken ließ es Kiel gegen Bukarest ein bisschen lockerer angehen.

Im Angriff fehlte es der Mannschaft von Trainer Filip Jicha immer wieder einmal an der nötigen Konzentration - nur 44 Prozent der Würfe gingen ins Ziel. Doch ernsthaft in Gefahr geriet das Weiterkommen nie, dafür spielte Kiel zu clever. In Meister SC Magdeburg steht zudem ein weiterer deutscher Viertelfinalist fest.