Handball, CL-Auslosung: THW Kiel feiert Wiedersehen mit Landin & Sagosen

Meister Kiel trifft in Gruppe A unter anderem auf Niklas Landins neuen Klub Aalborg und das norwegische Millionenprojekt von Kolstad mit Sagosen. Magdeburg spielt in Gruppe B unter anderem gegen Königsklassen-Rekordchampion Barcelona.

„Zwei attraktive und ausgeglichene Gruppen“, kommentierte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Ziehung am Dienstag in Wien.

Handball-CL: THW-Wiedersehen mit Landin, Sagosen und Wolff

Die Gruppenphase beginnt am 13. und 14. September. Das Final Four steigt am 8. und 9. Juni 2024 in Köln.