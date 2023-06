Handball Champions League: Diese Szene im Magdeburg-Krimi erhitzt die Barca-Gemüter

Eine entscheidende Szene beim Halbfinal-Sieg des SC Magdeburg in der Champions League hat die Gemüter des FC Barcelona erhitzt.

Magdeburg gewinnt im Siebenmeterwerfen

Sensation in Köln? "Alles kann passieren"

Sensation in Köln? "Alles kann passieren"

Aber: Die Referees schauten sich die Szene an, entschieden kurz darauf, dass der 33-Jährige zum Zeitpunkt des Absprungs vor der Linie gewesen war.

Die Partie ging mit 31:31 in die Verlängerung, beim Stand von 37:37 schließlich ins Siebenmeterwerfen. Magdeburg siegte dort mit 2:1 und zog ins Endspiel des Final Four in Köln ein.