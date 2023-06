Handball: Wolff hofft auf CL-Finale gegen Magdeburg

Nationaltorhüter Andreas Wolff hofft mit seinem Klub Barlinek Industria Kielce auf ein Champions-League-Finale gegen den SC Magdeburg. „Für mich als Fan der Bundesliga wäre das fantastisch. Am wichtigsten aber ist, dass wir diesen Titel gewinnen“, sagte Wolff am Freitag im Spielerhotel in Köln.

Der 32-Jährige tritt am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) beim Final Four im Halbfinale gegen Paris St. Germain an. Magdeburg bekommt es zuvor (15.15 Uhr/DAZN) mit Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona zu tun. Das Endspiel findet am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) statt.