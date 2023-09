Handball Champions League Frauen: Bietigheim siegt in Debrecen

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der Höhenflug der Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim in der Champions League geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Jakob Vestergaard fuhr am Sonntag einen 36:26 (18:12)-Kantersieg bei DVSC Debrecen ein und setzte sich an die Spitze der Vorrundengruppe A.