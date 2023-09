Champions League: THW Kiel feiert Arbeitssieg bei HC Eurofarm Pelister

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine weiße Weste in der Champions League mit Mühe gewahrt. Beim nordmazedonischen Titelträger HC Eurofarm Pelister setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am 3. Spieltag mit 23:20 (11:9) durch und geht ohne Verlustpunkt in die Partien gegen die weiteren Favoriten in der stark besetzten Gruppe A.