Handball: Kiel setzt Ausrufezeichen bei PSG

Der THW Kiel hat in der Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim französischen Handball-Meister Paris St. Germain setzte sich das Team von Trainer Filip Jicha 34:28 (13:14) durch. Mit dem ersten Sieg in Paris seit 2014 übernahm der deutsche Rekordmeister erneut die Tabellenführung in Gruppe A.