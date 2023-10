Magdeburg setzt Siegesserie in Champions League fort

Titelverteidiger SC Magdeburg hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt und in der Handball-Champions-League den nächsten Sieg eingefahren. Beim französischen Topklub Montpellier HB setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert am Mittwochabend in einer umkämpften Partie trotz Pausenrückstand mit 28:25 (12:14) durch. Damit gewann Magdeburg wettbewerbsübergreifend zum achten Mal nacheinander, seit neun Pflichtspielen ist der SC nun ungeschlagen.